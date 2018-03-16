4 طرق تؤكد انه يحبك دون أن يقول لك ” أحبك “

متابعات(صدى):

يخشى الكثير من الرجال الاعتراف بالحب، حتى لا يواجه ذلك برفض الطرف الآخر؛ لذا يلجأ البعض لعدد من الحيل للتعبير عن الحب، دون أن يضطروا لنطق كلمة بحبك!

– لا يهتم بنساء أخريات:

حين يريد الرجل أن يقول لامرأة إنه يحبها، فإنه يعمد إلى إخبارها بأنه لا يهتم بأي امرأة أخرى، وأنه حر وغير ملتزم بأي امرأة، وهذا يؤكد لها أن هناك فرصة للارتباط به، في ظل أنه لا توجد امرأة أخرى تشغله.

– يحاول أن يظهر غيرته:

الطريقة الثانية غير المباشرة التي يتبعها الرجال؛ بدلا لكلمة “أحبك”، هي إظهار غيرته، عندما يسمع المرأة تتحدث عن رجل مضى في حياتها، أو تعبر عن إعجابها بشخص آخر، حتى يبرهن لها أن هناك مشاعر ما من ناحيته تجاهها.

– يقضي معها الوقت:

راقبي الرجل إذا وجدتِ أن أغلب وقته يقضيه معكِ، ويفضل أن يكون معكِ أكثر من أصدقائه، وكل المحطين به، فهذا دليل على أنه يقول لك “أحبك” ولكن بطريقة غير مباشرة.

– دائما ما يتحدث عن مستقبله:

الرجال لا يحبون الحديث كثيراً عن أنفسهم مع الآخرين، لكن أن يتحدث معكِ كثيراً عن نفسه، وعن مستقبله أيضا فهذا يدل أنكِ شخص مهم جدا في حياته، وهو حاول أن يعبر لك عن هذه الأهمية ليثبت أنه يحبك.