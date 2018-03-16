في إطار الاستعدادات لكأس العالم.. غموض موقف العابد مع الأخضر

ماجد محمد(صدى):

في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري، سادت حالة من الغموض حول مدى إمكانية خوض لاعب كرة القدم نواف العابد لمباراتي السعودية الوديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا.

وكان العابد، قد تعرض للإصابة، مما نتج عنه ارتباك في حسابات الجهاز الفني الذي ينتظر موقف الجهاز الطبي للتعرف على حجم الإصابة ومدى خطورتها عليه من عدمه.

وطالب الجهاز الفني للأخضر بانضمام العابد لمعسكر منتخب بلاده؛ حتى يتسنى للجميع متابعة حالته عن قرب، والوقوف على حجم الإصابة.