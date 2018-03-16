الموفد الدولي: قوات الأسد تصعد هجومها على الغوطة الشرقية

دمشق(صدى):

دعا الموفد الدولي إلى سورية، ستافان دي ميستورا، إلى وقف إطلاق النار في جميع أرجاء الغوطة الشرقية.

وقال دي ميستورا في تصريحات صحفية، إن قوات نظام بشار الأسد تصعد هجومها البري والجوي على الغوطة الشرقية، مضيفًا إننا نعمل لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع أرجاء الغوطة بعد سريانه في دوما.

وأكد الموفد الدولي إلى سورية، أن الأمم المتحدة تعمل لتسيير الاتصالات بين روسيا وجماعتي فيلق الرحمن وأحرار الشام بدون نتيجة حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن قبل قليل أن 31 مدنيًّا على الأقل قُتلوا في ضربات جوية على قرية كفر بطنا بالغوطة الشرقية في سورية.