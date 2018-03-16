جامعة عبد الرحمن بن فيصل: الإنشاءات الجديدة سبب دخول القوارض
قام عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة ” الإمام عبدالرحمن بن فيصل ” , بالرد على هاشتاق #فضيحة_كافتريا_كلية_الاداب, بأن الصور المتداولة يوجد منها الكثير من فترة طويلة، وإنه قد تم التعامل معها بالفعل بإجراءات صارمة.
وأضاف العميد, أن الجامعة بها إنشاءات ومشروعات هندسية جديدة، وأن هذا هو الذي يتسبب في دخول بعض القوارض لحرم الجامعة.
عميد عمادة شؤون الطلاب بـ #جامعة_الإمام_عبدالرحمن_بن_فيصل يرد على هاشتاق #فضيحة_كافتريا_كلية_الاداب
"الكثير من الصور المتداولة لها فترة طويلة، وتم التعامل معها بالفعل بإجراءات صارمة والجامعة بها إنشاءات ومشروعات هندسية جديدة، وهذا يتسبب في دخول بعض القوارض لحرم الجامعة" pic.twitter.com/Kn1dVhpuiD
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) ١٦ مارس، ٢٠١٨
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