جامعة عبد الرحمن بن فيصل: الإنشاءات الجديدة سبب دخول القوارض

حمود العنزي (صدى):

قام عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة ” الإمام عبدالرحمن بن فيصل ” , بالرد على هاشتاق #فضيحة_كافتريا_كلية_الاداب, بأن الصور المتداولة يوجد منها الكثير من فترة طويلة، وإنه قد تم التعامل معها بالفعل بإجراءات صارمة.

وأضاف العميد, أن الجامعة بها إنشاءات ومشروعات هندسية جديدة، وأن هذا هو الذي يتسبب في دخول بعض القوارض لحرم الجامعة.