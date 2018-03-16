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أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على أجزاء من المملكة

أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على أجزاء من المملكة
راشد آل شريه(صدى):

أكد مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، في تنبيه متقدم له ؛ على استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات برد ، ورياح نشطة على منطقة الأرطاوية بالرياض ، والأجزاء المجاورة لها .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هناك فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة ، على منطقة نجران .

وأوضح ، أن هذه الحالة الجوية تؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق ، لتستمر حتى مساء اليوم الجمعة .

وأضاف مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، في تنبيه متقدم ، أن شبه انعدام في الرؤية الأفقية قد يصل لأقل من 1 كم ، يصيب منطقة الدمام بالشرقية ، لتمتد إلى الجبيل والظهران والأحساء ، وحفر الباطن ، والنعيرية ، والأجزاء المجاورة ، بسبب استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة ، حتى صباح يوم غد السبت .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 2 دقيقتين

كيف تجي ؟؟؟ منطقة الارطاوية بالرياض.

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