أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على أجزاء من المملكة

راشد آل شريه(صدى):

أكد مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، في تنبيه متقدم له ؛ على استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات برد ، ورياح نشطة على منطقة الأرطاوية بالرياض ، والأجزاء المجاورة لها .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هناك فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة ، على منطقة نجران .

وأوضح ، أن هذه الحالة الجوية تؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق ، لتستمر حتى مساء اليوم الجمعة .

وأضاف مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، في تنبيه متقدم ، أن شبه انعدام في الرؤية الأفقية قد يصل لأقل من 1 كم ، يصيب منطقة الدمام بالشرقية ، لتمتد إلى الجبيل والظهران والأحساء ، وحفر الباطن ، والنعيرية ، والأجزاء المجاورة ، بسبب استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة ، حتى صباح يوم غد السبت .