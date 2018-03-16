المنتخب البلجيكي يستدعي نجومه الدوليين لمواجهة الأخضر

ماجد محمد(صدى):

كشف مدرب المنتخب البلجيكي، روبيرتو مارتينيز، عن خطته في مواجهة المنتخب السعودي في 27 من شهر مارس الجاري ، باستدعائة جميع اللاعبين الدوليين وعلى رأسهم نجم تشيلسي هازارد ومهاجم مانشستر يونايتد لوكاكو.

ويستعد الأخضر لخوض كأس العالم 2018 والذي يشارك فيه بالمجموعة الأولى مع منتخبات مصر وروسيا وأوروجواي.

وتضم قائمة بلجيكا التي تواجه الأخضر في العاصمة بروكسل: إدين هازارد وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو وفينسنت كومباني، وهم حاضرون بالقائمة التي شهدت استدعاء أنتوني ليمبومبي لاعب وسط كلوب بروج لأول مرة.