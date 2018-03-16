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شاهد.. نعجة حلوب لم يتجاوز عمرها 10 أيام

شاهد.. نعجة حلوب لم يتجاوز عمرها 10 أيام
نورة الشهري(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي, فيديو لأحد المواطنين لديه نعجة حلوب, وهي لم تتجاوز من العمر عشرة أيام.

وعلق المغردون حول هذا الفيديو, بإن هذا المشهد يُعد صورة من صور إعجاز الخالق سبحانه وتعالى.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 1 ساعة

كله من ضخ الهورمونات في اطعمة البشر والانعام بعد. عندنا هنا بنات تحيض واعمارهن لم يتجاوز السابعة من السنوات.

[ عدد التعليقات: 44161 ] نشر منذ 37 دقيقة

سبحان الله ,,

,, اعتقد للتغذيه دور فعال على ام هذه الرخله الوليده ,,

[ عدد التعليقات: 4124 ] نشر منذ 14 دقيقة

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **

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