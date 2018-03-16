شاهد.. نعجة حلوب لم يتجاوز عمرها 10 أيام

نورة الشهري(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي, فيديو لأحد المواطنين لديه نعجة حلوب, وهي لم تتجاوز من العمر عشرة أيام.

وعلق المغردون حول هذا الفيديو, بإن هذا المشهد يُعد صورة من صور إعجاز الخالق سبحانه وتعالى.