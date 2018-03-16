شاهد.. نعجة حلوب لم يتجاوز عمرها 10 أيام
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي, فيديو لأحد المواطنين لديه نعجة حلوب, وهي لم تتجاوز من العمر عشرة أيام.
وعلق المغردون حول هذا الفيديو, بإن هذا المشهد يُعد صورة من صور إعجاز الخالق سبحانه وتعالى.
♦️#غرائب
في صورة من صور إعجاز الخالق .. نعجة حلوب وهي لم تتجاوز العشرة أيام.
–#السعودية_اليوم pic.twitter.com/7WlEfVUqD0
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) March 16, 2018
abdul[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 1 ساعة
كله من ضخ الهورمونات في اطعمة البشر والانعام بعد. عندنا هنا بنات تحيض واعمارهن لم يتجاوز السابعة من السنوات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44161 ] نشر منذ 37 دقيقة
سبحان الله ,,
,, اعتقد للتغذيه دور فعال على ام هذه الرخله الوليده ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26299 ] نشر منذ 28 دقيقة
ياحليلها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26299 ] نشر منذ 25 دقيقة
ياحليلها
رااايق[ عدد التعليقات: 4124 ] نشر منذ 14 دقيقة
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **