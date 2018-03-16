فورد فييستا ST 2018 تقدم مع LSD ونظام Launch Control

متابعات(صدى):

ألقت فورد مزيدًا من الضوء على سيارتها فييستا الهاتشباك ST الجديدة قبل إطلاقها في أوروبا. وتريد النسخة الجديدة من الاصدار الأعلى من سيارات فورد فييستا الحصول على لقب السيارة الأكثر سخونة في فئتها ، مما يعد بإثارة أكبر في القيادة إلى جانب المزيد من التحديثات.

ومن المؤكد أن المحرك هو الجزء الرئيسي الجديد وهو محرك EcoBoost ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 197 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر وهو محرك بشاحن توربيني يحقق نفس أرقام الجيل السابق من فييستا ST200 ويعد بتوفير صوت مميز للمحرك.

كما يتميز أيضًا بنظام إلغاء تنشيط الأسطوانات لضمان كفاءة أفضل للوقود ، مما يسمح بتشغيله على أسطوانتين على ويتم ربط المحرك مع نظام عادم نشط جديد أيضا. وتدعي فورد بأن فييستا ST الجديدة قادرة على التسارع من 0-62 ميل بالساعة (100 كيلومتر / ساعة) في 6.5 ثانية بواقع 0.4 ثانية أسرع من ST200 السابقة وبسرعة قصوى 144 ميل بالساعة (232 كيلومتر / ساعة).

وستتوفر سيارة فييستا الساخنة أيضا مع وحدة Quaife ذات الانزلاق المحدود الاختياري الميكانيكي للحصول على قوة سحب أفضل ، بالإضافة إلى نظام Launch Control الذي يدعمه شاشة عرض في لوحة العدادات. والأهم من ذلك ، أن الهيكل تم تحسينه من خلال نوابض التعليق الجديدة الحاصلة على براءة اختراع من فورد والتي تجعل دوران السيارة أكثر وضوحًا ، وتحسن استجابة الجزء الخلفي من السيارة.

ولأول مرة في فييستا ST ، سيتمكن السائقون من الاختيار بين ثلاثة أوضاع قيادة مختلفة تعمل على تغيير أشياء مثل المحرك والتحكم في العادم والاستقرار وهي أوضاع نورمال وسبورت وتراك. وتم تصميم عمود التوجيه خصيصا للسيارة الجديدة ، حيث تدعي شركة فورد أنها أسرع طراز من نسخ فورد بيرفورمانس و 14٪ أسرع من الجيل السابق من فييستا ST .

وستتوفر سيارة Ford Fiesta ST الجديدة في كل من طرازات بثلاثة وأربعة أبواب في أوروبا بمجرد طرحها للبيع في غضون بضعة أشهر ، مع استخدام عجلات معدنية قياس 17 بوصة أو 18 بوصة اختيارية. وتتميز المقصورة الداخلية بمقاعد ريكارو الرياضية ، وعجلة القيادة ذات الجزء السفلي المستوي ونظام فورد الترفيهي SYNC3 قياسي ، والأخير مع شاشة قياس 6.5 بوصة أو شاشة 8 بوصة اختيارية.