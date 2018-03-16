بالفيديو.. البابا تواضروس يوضح كواليس لقائه بولي العهد

نايف السالم(صدى):

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كواليس لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته لجمهورية مصر العربية.

وأكد البابا عبر برنامج ” بالمختصر ” المذاع على قناة ” إم بي سي ” ، أن لقاءه بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد، كان امتداداً للعلاقات التي تربط بين المملكة ومصر؛ مشيراً إلى وجود ملايين المصريين ومن بينهم أقباط يعيشون في المملكة ويعملون بها، لافتاً إلى أن هذا يُعدّ من أوجه الانفتاح في العلاقات السعودية المصرية.

وأظهر البابا تواضروس الثاني إعجابه بشخصية ولي العهد، وثقافته الواسعة ورؤيته العصرية، وابتسامته، وتفهمه للتاريخ والأمور الجارية والحادثة.

وتابع: أن ولي العهد، يقدم صورة عصرية منفتحة للمملكة، وعلى الرغم من قصر مدة زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر فإن أثرها كان عميقاً، بحسب تعبير البابا.

البابا تواضروس الثاني يتحدث عن زيارة الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان واثرها على الأقباط في مصر#بالمختصر pic.twitter.com/lZzga7xP05 — بالمختصر (@belmokhtasartv) ١٦ مارس، ٢٠١٨