ثامر السعران يترأس الاجتماع الفني للتايكوندو

محمد السعران(صدى):

عُقد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض الأجتماع الفني الأول للاتحاد السعودي للتايكوندو برئاسة رئيس اللجنة الفنية ثامر عبدالله السعران وبحضور أعضاء اللجنة الفنية ولجنة المسابقات وهم فايز السلولي وخالد بازرعه ووليد اليامي ومازن الكيفي وأمين آل وحيد وعادل الأسمري وإيهاب يماني ورياض الحمد وناصر القحطاني .

وتم مناقشة العديد من الموضوعات لعل أبرزها البرنامج الزمني للموسم القادم وآلية تنظيم البطولات الختامية القادمة كما تم إقرار تكليف أمين آل وحيد مشرفاً لفريق عمل لجنة.