بالصور.. فيليبي لويس يغيب عن كأس العالم 2018

نواف السالم(صدى):

أكد أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إصابة مدافعه فيليبي لويس بكسر في الساق، بما يعني احتمال غياب اللاعب الدولي البرازيلي عن بقية الموسم وعن بطولة كأس العالم.

وقال بيان للنادي، اليوم الجمعة: ” خضع فيليبي لويس لفحوص طبية مباشرة بعد عودته إلى مدريد، أكدت إصابته بكسر في ساقه اليسرى ” .

ولم يحدد أتلتيكو مدريد الذي تأهل لدور الـ 8 في الدوري الأوروبي بعد الفوز بمجموع المباراتين 8/1 على لوكوموتيف، الوقت المتوقع لغياب المدافع البرازيلي عن الملاعب.

وشارك المدافع في 31 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، وكانت آخر مرة لعب فيها أمام كولومبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الخامس من سبتمبر 2017. لكن المدرب تيتي استبعده من آخر تشكيلتين للمنتخب؛ بسبب الإصابة.