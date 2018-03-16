أمير المدينة: خادم الحرمين سيستقل القطار السريع قريباً

نايف السالم(صدى):

قال أمير منطقة المدينة المنورة, اليوم, الجمعة, بعد أن استقل قطار الحرمين ضمن رحلة المسار الكامل إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة، ومؤدياً صلاة الجمعة في المسجد الحرام: مشروع قطار الحرمين السريع يعكس دور المملكة ومستوى الاهتمام الكبير, ومراحل التطوير التي تشهدها المدينتان المقدستان في كل المجالات، كما أن ذلك المشروع يأتي امتداداً لدورها الرائد في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف بكفاءة.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة ” فيصل بن سلمان ” ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله, ينوي أن يستقلّ قطار الحرمين السريع في المستقبل القريب, عند زيارته للمدينة المنورة أو مغادرته منها إلى منطقة مكة المكرمة.

وأضاف: ” قطار الحرمين السريع بات اليوم إحدى وسائل النقل الآمنة والهامة التي ستعمل على تعزيز الانسيابية في تنقلات زوار الحرمين الشريفين من خلال السكة الحديدية الرابطة بين المدينتين المقدستين ” .

وأبدى الأمير فيصل بن سلمان، ثقته بأداء الشباب السعوديين؛ من خلال ما يقدمونه من خدمات في محطات القطار.