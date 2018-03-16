بالصور.. الكشف عن ” ماكلارين GT ” السيارة الخارقة الجديدة المرتقبة

لندن(صدى):

سجلت شركة ماكلارين العلامة التجارية ” McLaren GT ” العام الماضي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، وتم قبول طلبها مؤخرًا. ويمكن أن يستخدم اسم ” GT ” في موديل جديد قادم , ومع وجود سيارة خارقة مرتقبة ذات ثلاثة مقاعد يجري تطويرها حاليا ، فإن اسمها المتوقع هو GT.

وأشار فريق ماكلارين إلى السيارة الجديدة نفسها باسم ” Hyper-GT ” ، بالإضافة إلى الاسم الرمزي BP23 ، لذلك ربما كان هذا هو طريقتهم في جعل العالم يعرف أنهم سيطلقون عليها اسم ” GT ” . وبما أن قائمتهم الحالية تسمى ” سينا ” ، يبدو الأمر معقولاً بما يكفي لأن الشركة البريطانية ستتخلي عن التسميات العادية.

ومن المتوقع أن يتم كشف النقاب عنها في الأشهر المقبلة ، وفقا لما ذكره المدير التنفيذي مايك فليويت ، وستكون في الأساس سيارة ماكلارين F1 ولكن في العصر الحديث. وسيصنع منها 106 وحدة فقط مع تصميم بثلاثة مقاعد وستذخر بأحدث التقنيات المتاحة في ماكلارين.

ونتيجة لذلك ، ستكون أكثر قوة من P1 الهجينة ، القادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تتجاوز 243 ميل في الساعة (391 كم / ساعة).

وهناك مشكلة واحدة فقط حاليا وهي أن جميع الوحدات الـ 106 من سيارات ماكلارين GT تم حجزها بالفعل على الرغم من سعرها الرسمي وقدره 1.6 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 2.220.520 دولارا ، بدون ضريبة. وبالتالي ، حتى إذا كنت تستطيع تحمل تكاليف السيارة ، فلن تتمكن من شرائها مباشرةً من المصنع ، لذا احرص على مراقبة سوق السيارات ” المستعملة ” بشكل أفضل.