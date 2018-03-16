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بالفيديو.. ولي العهد يؤكد لـ CBS الأمريكية حرص المملكة على مصلحة فلسطين

بالفيديو.. ولي العهد يؤكد لـ CBS الأمريكية حرص المملكة على مصلحة فلسطين
نايف السالم(صدى):

شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد – حفظه الله – على أنه يركز دائمًا على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني ، لافتًا إلى أن المملكة تحاول باستمرار التركيز على تعزيز السلام للجميع ، ونبذ التوتر .

وحول دور مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ، فيما يتعلق بنقل سفارة واشنطن إلى القدس بدلًا من تل أبيب ، والعلاقات الطيبة التي تجمع بين المملكة والولايات المتحدة ؛ قال سمو ولي العهد خلال حواره لبرنامج ” 60 دقيقة ” على شبكة CBS الأمريكية ” الرئيس ترامب هو رئيس الولايات المتحدة المنتخب، والعلاقات السعودية الأميركية تاريخية تعود إلى ما يقرب من 80 عامًا، في الواقع ، المملكة العربية السعودية هي أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أي دولة أخرى ” .

وفيما يتعلق بمناقشة مبادرة السلام مع ” كوشنر ” المكلف بالأمر في الإدارة الأمريكية ؛ أكد سمو ولي العهد ، على صحة تولي جاريد هذه الحقيبة بالبيت الأبيض ، مضيفًا ” واجبنا كسعوديين هو تحسين العلاقات مع حلفائنا ومع جميع ممثلي هذه المؤسسات ” .

وبسؤاله عن قرار دونالد ترامب ، بنقل سفارة بلاده إلى القدس ، أوضح سمو الأمير محمد بن سلمان ، أن هدف بلاده هو تعزيز السلام للجميع ، قائلًا ” نحاول التركيز على الجهود التي تعزز السلام للجميع، نحن لا نحاول التركيز على أي شيء قد يخلق التوتر، بطبيعتي أكون إيجابيًّا ؛ لذا أحاول التركيز على الأشياء التي ستدعم مصالح الشعب الفلسطيني ومصالح الجميع ” .


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