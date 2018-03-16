” المطلق ” : يجوز للفتاة أن تدفع مهرهًا لعريسها
أجاز عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله المطلق، زواج المسيار؛ إذا كان بنية العدل وإعطاء المرأة حقوقها، مفتيًا بجواز أن تدفع الفتاة مهرها للرجل؛ بأن تهبه وتعطيه المهر هبة، ثم يعيده إليها مهرا عند العقد.
وأوضح المطلق عبر برنامجه الأسبوعي ” أستديو الجمعة ” بإذاعة نداء الإسلام، حكم زواج المسيار من الحلال والحرام.
وقال، ” زواج المسيار إذا كان بنية العدل وإعطاء المرأة حقوقها فهو حلال، أما إذا كان بنية الضحك على النساء وتضييع حقوقهن فهذا لا يجوز وحرام ” .
وفِي تساؤل آخر عن إمكانية دفع الفتاة مهرها للرجل إذا كان طيباً وذَا خلق ودين.
أجاب ” المطلق ” : ” نعم ممكن ” ، مضيفًا، ليس في ذلك شيء؛ هي تهبه وتعطيه المهر هبة، ثم يعيده إليها مهراً عند العقد ” ، متابعًا ” أو أن الفتاة تتزوجه على قليل من المهر وتقول مثلاً أعطني ألف ريال، والباقي هي تجهّز نفسها من عند نفسها ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27576 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماتلاحظ
مواضيعك كثرانه
هاليومين يشيخ الله يجزاك خير🤔
محمد[ عدد التعليقات: 2367 ] نشر منذ 1 ساعة
الهندوس يدفعون المهور للزوج ، ياشيخ القران مذكور الشي هذا ؟ كلامك عكس
ام روان[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 1 ساعة
باقي لك اشوي يا شيخ وتغطي على احلام 😂😂
المر[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 1 ساعة
الشيخ كل يوم جمعه له برنامج ويبغي يسهل للناس قصده لو تساعد في زواحها مافيه شى المهر لو خاتم مولازم الوف وحفلات وخرطي المسيار مادام ولي وشهود وقبول زواج صحيح بالاجماع ا
رند[ عدد التعليقات: 8481 ] نشر منذ 1 ساعة
أما تدفع له المهر🙈 ، سلامات لايكون علاج🤔
واللي عاجز عن دفع المهر كيف يدبر باقي أمور حياته ؟؟ ولاناوية تشحذين إنتي وياه وتعيشون ع الصدقات والزكوات
؟؟ أنا مدري ليييش “بعض” النساء تعتقد إن الزواج من أركان الإسلام الخمسة وإن الوحدة ماراح تدخل الجنة إلا بزوج
وخير إذا ماتزوجتي عوافي الخيرة فيما أختاره الله ورحمة بك ورأفة يوم الحساب تتحاسبين لحالك مو تتحاسبين عن فريق.
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مادحدر بالمجتمع إلا هالفتاوى الغرببة اللي مدري ويش تبغي🤔
رند[ عدد التعليقات: 8481 ] نشر منذ 58 دقيقة
عموماً ي الشيخ ماقعدوا يحترون فتواك فيه “بعض” الحريم مبطي قدحت فتوى من رأسها
“وخطفت” الرجال بعد لفت عليه ودفعت له المهر و أثثت الشقة ودفعت الإيجار وأشترت له سيارة
وتحملت باقي المصاريف ، أهم ششئ مايدعسها قطار الزواج.
آمحق زواج ذلت نفسها بنفسها .
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6767 ] نشر منذ 53 دقيقة
اما عاد ادفع له المهر أصلاً اللي مايقدر يجيب مهر هذا ما يصلح يكون زوج صالح واللي ما يقدر يتزوج يصوم الصيام عبادة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44161 ] نشر منذ 44 دقيقة
الشيوخ ابخص ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26299 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
المر[ عدد التعليقات: 856 ] نشر منذ 23 دقيقة
اذا تبغاه تدفع له هو مايقدر علي مصاريف الزواج وهي تبغي تتزوج يساعدوا بعض الامور سهاله
رااايق[ عدد التعليقات: 4124 ] نشر منذ 23 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه
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الله يجزاك خير يا شيخ ***
رند[ عدد التعليقات: 8481 ] نشر منذ 4 دقائق
[ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ ….]
قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة، وفريضة لازمة.
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إلا إذا أنت بتقدح دليل من رأسك هذي فيها كلام ثاني.
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ما أحلاها وهي تدفع له المهر وتقول تعال ———؟؟
ماتدفع المهر وتنكس الفطرة وتدعي الرجل إلا ؟؟؟؟؟ وأفهم يافهيم.