” المطلق ” : يجوز للفتاة أن تدفع مهرهًا لعريسها

حمود العنزي (صدى):

أجاز عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله المطلق، زواج المسيار؛ إذا كان بنية العدل وإعطاء المرأة حقوقها، مفتيًا بجواز أن تدفع الفتاة مهرها للرجل؛ بأن تهبه وتعطيه المهر هبة، ثم يعيده إليها مهرا عند العقد.

وأوضح المطلق عبر برنامجه الأسبوعي ” أستديو الجمعة ” بإذاعة نداء الإسلام، حكم زواج المسيار من الحلال والحرام.

وقال، ” زواج المسيار إذا كان بنية العدل وإعطاء المرأة حقوقها فهو حلال، أما إذا كان بنية الضحك على النساء وتضييع حقوقهن فهذا لا يجوز وحرام ” .

وفِي تساؤل آخر عن إمكانية دفع الفتاة مهرها للرجل إذا كان طيباً وذَا خلق ودين.

أجاب ” المطلق ” : ” نعم ممكن ” ، مضيفًا، ليس في ذلك شيء؛ هي تهبه وتعطيه المهر هبة، ثم يعيده إليها مهراً عند العقد ” ، متابعًا ” أو أن الفتاة تتزوجه على قليل من المهر وتقول مثلاً أعطني ألف ريال، والباقي هي تجهّز نفسها من عند نفسها ” .