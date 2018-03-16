شكوك حول تدخل قطر في وفاة حاكم سقطري
كشفت مصادر عسكرية بسقطري ، عن احتمالية وجود تآمر قطري في وفاة حاكم أرخبيل سقطري اليمني ، أحمد عبدالله بن حمدون السقطري .
وأشارت المصادر العسكرية ، إلى عدم استبعادها لهذا الاحتمال ، خاصةً بعدما رفض ” بن حمدون ” الخضوع لهم ، أكثر من مرة .
abdul[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 1 ساعة
جزيرة سقطري تحت السيطرة المباشرة لحكومة ابو ظبي. مفروض حكام ابو ظبي يسالون ويجاوِبون عن الخبر اليقين. واللي قتلوا عبد الله صالح يصعب عليهم قتل حاكم جزيرة يمنية؟
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3746 ] نشر منذ 47 دقيقة
عبوود انتبه كلامك اكبر من حجمك ياحشره 😏 لاتتكلم على اسيادك يامندس ياحوثي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26299 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله المستعان