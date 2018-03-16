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شكوك حول تدخل قطر في وفاة حاكم سقطري

شكوك حول تدخل قطر في وفاة حاكم سقطري
طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر عسكرية بسقطري ، عن احتمالية وجود تآمر قطري في وفاة حاكم أرخبيل سقطري اليمني ، أحمد عبدالله بن حمدون السقطري .

وأشارت المصادر العسكرية ، إلى عدم استبعادها لهذا الاحتمال ، خاصةً بعدما رفض ” بن حمدون ” الخضوع لهم ، أكثر من مرة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 1 ساعة

جزيرة سقطري تحت السيطرة المباشرة لحكومة ابو ظبي. مفروض حكام ابو ظبي يسالون ويجاوِبون عن الخبر اليقين. واللي قتلوا عبد الله صالح يصعب عليهم قتل حاكم جزيرة يمنية؟

[ عدد التعليقات: 3746 ] نشر منذ 47 دقيقة

عبوود انتبه كلامك اكبر من حجمك ياحشره 😏 لاتتكلم على اسيادك يامندس ياحوثي

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