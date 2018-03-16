شكوك حول تدخل قطر في وفاة حاكم سقطري

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر عسكرية بسقطري ، عن احتمالية وجود تآمر قطري في وفاة حاكم أرخبيل سقطري اليمني ، أحمد عبدالله بن حمدون السقطري .

وأشارت المصادر العسكرية ، إلى عدم استبعادها لهذا الاحتمال ، خاصةً بعدما رفض ” بن حمدون ” الخضوع لهم ، أكثر من مرة .