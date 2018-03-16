لامبورجيني تصنع النسخة 10 آلاف من هوراكان

روما(صدى):

خرجت أخيراً النسخة رقم 10 آلاف من مصنع لامبورجيني من سيارتها هوراكان في ايطاليا وقد كان الطراز رقم ١٠ آلاف من هوراكان بيرفورمانت بلون أخضر خارجي Verde Mantis ، ومحرك V10 سعة 5.2 لتر بدون شواحن توربينية ، وبما ينتج 640 حصانا وعزم دوران 600 نيوتن. وهو ما يمكن النموذج الذي بيع في كندا من التسارع من 0-100 كم / ساعة في 2.9 ثانية وصولاً إلى سرعة قصوى تتجاوز 325 كم / ساعة.

وستظل هوراكان في الإنتاج لعدة سنوات أخرى ولكن التفاصيل بدأت بالفعل في الظهور حول خليفة محتمل لها. وفي مقابلة صحفية ، اقترح كبير المسؤولين الفنيين في لامبورجيني ماوريتسيو ريجياني أن محرك V10 أصبح جزءا من هوية الشركة وسيستمر في التواجد في طراز الجيل التالي. وقال: ” لماذا أحتاج إلى القيام بشيء مختلف؟ إذا كنت واثقًا في المحرك الذي يعمل طبيعياً بدون شواحن ، فلماذا أحتاج إلى تقليله إلى V8 أو V6؟ ” .

وعلى الرغم من تردده في التخلي عن محرك V10 ، إلا أن ريجياني اقترح بعض التغييرات في المستقبل. ولا يوجد شيء رسمي حتى الآن, ولكن يبدو أنه يشير إلى أن بديل هوراكان يمكن أن يعتمد شكلاً من أشكال الكهرباء لتلبية معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود ومعايير الانبعاثات. وهذا الأمر ليس مفاجئا جدا حيث يشاع أيضا أن محرك أفينتادور سيعتمد نظام هجين.

وذهب ريجاني إلى القول بأن شركة لامبورجيني ملتزمة بتوفير سيارات الدفع الرباعي والدفع الخلفي الفائقة ، تلبية لرغبات العملاء. ومع ذلك ، فإن لامبورجيني لن تتبع خطى سيارة BMW M5 ، بتقديم نظام الدفع الرباعي الذي يمكن تحويله إلى نظام دفع خلفي بضغطة زر واحدة.