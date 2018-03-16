بالصور.. الإطاحة بـ ” المعدي ” أشهر المفحطين في الخرج

عادل الحربي (صدى):

تمكنت الدوريات الأمنية بالخرج ، فجر اليوم الجمعة ، من الإطاحة بأحد أشهر المفحطين في المحافظة ، والذي يطلق عليه لقب ” المعدي ” ، بعد رصده بأحد المواقع الشهيرة ، وهو يمارس التفحيط بمركبة دون لوحات .

وكانت الدوريات الأمنية ، قد أجرت مسحًا ميدانيًا لطريق المدينة الصناعية ، بعدما تلقت بلاغات عديدة تفيد بوجود تجمهر شبابي كبير لممارسة التفحيط بمجموعة من المركبات بلا لوحات ، داخل المنطقة ، والذين يتقدمهم ” المعدي ” ، وهو شاب في العقد الثاني من العمر .

ووفقًا لتوجيهات قائد دوريات الأمن بالمحافظة ، العقيد فياض المطرفي ، بدأت السلطات الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ، للسيطرة على مركبة المفحط ، وتوقيفها بالقوة الجبرية ، لإلقاء القبض عليه ، وتسليمه إلى شعبة مرور الخرج ، وتطبيق النظام بحقه .