” جالاكسي إس 9 ” يمكنه تحديد نوعية الغذاء وسعراته الحرارية

سول(صدى):

أعلنت شركة سامسونج، اليوم، الجمعة, عن طرح الهاتفين الذكيين جالاكسي إس 9، وجالاكسي إس 9 بلس، في 70 بلدًا، وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، فإنه من المقرر أن تكون سلسلة جالاكسي إس 9، متاحة في الأسواق الرئيسية، مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا ودول أخرى.

وأوضحت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية، أنها تخطط لإطلاق الهاتف الذكي الجديد في 110 دول بنهاية هذا الشهر, مع احتمال تراجع الطلب عن سابقاتها؛ بسبب الافتقار إلى ميزات جذب الانتباه.

وبحفاظها على معظم تصميم جالاكسي إس 8، فإن الهواتف الذكية الجديدة نقلت جهاز استشعار بصمات الأصابع من الخلف إلى أسفل العدسة لتسهيل الوصول.

من حيث الميزات الأخرى، تأتي الكاميرا الرئيسية لهاتف جالاكسي إس 9 بفتحة متغيرة يمكنها التبديل تلقائيًّا أو يدويًّا بين إف 5.1 وإف 4.2، كما أن فيديو الحركة البطيئة الفائق والرموز التعبيرية القائمة على الواقع المعزز، هي أيضًا بعض الميزات الجديدة للهاتف.

ويتمكن الهاتف من خلال المساعد الافتراضي به من تحديد نوعية الغذاء الذي تتناوله، وسعراته الحرارية.

ومع ذلك، فقد كان المستهلكون مترددين في الشراء، حيث إنهم لم ينظروا إلى هذه السمات المثيرة للاهتمام على أنها مثيرة بشكل كافٍ لحملهم على شراء “ جالاكسي إس 9 ” .

هذا ولم تطرح سامسونج نتائج طلبات مسبقة لسلسلة إس 9، في كوريا الجنوبية، لكن مراقبي الصناعة يفترضون أن الرقم أقل، مقارنة مع هواتف إس 8، وإس 8 بلس، في العام الماضي.