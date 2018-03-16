إبراهيموفيتش يؤكد عودته لتشكيلة السويد في كأس روسيا 2018

ماجد محمد(صدى):

كشف المهاجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش، عن اقترابه من العودة إلى تشكيلة المنتخب السويدي المشارك في كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.

وقال إبراهيموفيتش (36 عامًا) في تصريحات صحفية، ” متى سأعود؟،عندما أكون لائقًا ومستعدًا للعب، هذا كل ما في الأمر، أريد أن أكون جاهزًا تمامًا، خاصة أنني لم أتمكن من المشاركة بشكل كبير خلال الموسم الحالي ” .

وتابع مهاجم مانشستر يونايتد: ” الأفكار موجودة طوال الوقت، ولكن إذا أردت ذلك، سأكون هناك ” ، مضيفًا ” من الجيد أن يبدي اللاعبون رغبتهم في اللعب، لا أقرأ كل ما يتم كتابته ثم أتكهن بما سيحدث ” .

ويذكر أن إبراهيموفيتش، خاض 116 مباراة مع منتخب السويد، سجل خلالها 62 هدف.