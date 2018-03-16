إبراهيموفيتش يؤكد عودته لتشكيلة السويد في كأس روسيا 2018
كشف المهاجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش، عن اقترابه من العودة إلى تشكيلة المنتخب السويدي المشارك في كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.
وقال إبراهيموفيتش (36 عامًا) في تصريحات صحفية، ” متى سأعود؟،عندما أكون لائقًا ومستعدًا للعب، هذا كل ما في الأمر، أريد أن أكون جاهزًا تمامًا، خاصة أنني لم أتمكن من المشاركة بشكل كبير خلال الموسم الحالي ” .
وتابع مهاجم مانشستر يونايتد: ” الأفكار موجودة طوال الوقت، ولكن إذا أردت ذلك، سأكون هناك ” ، مضيفًا ” من الجيد أن يبدي اللاعبون رغبتهم في اللعب، لا أقرأ كل ما يتم كتابته ثم أتكهن بما سيحدث ” .
ويذكر أن إبراهيموفيتش، خاض 116 مباراة مع منتخب السويد، سجل خلالها 62 هدف.
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