جريمة قتل غامضة ببحر أبو سكينة في عسير

أبها(صدى):

بدأت السلطات الأمنية في بحر أبو سكينة ، غرب عسير ، التحقيق في واقعة مقتل ثلاثيني ، يوم أمس الخميس ، خلال رحلة صيد ، يشوبها الغموض .

ووفقًا لمصادر مطلعة ؛ فقد وقت الجريمة بوادي المشراق ، في حيلة آل معوض ، الواقعة غرب مركز بحر أبو سكينة ، حيث قتل الشخص البالغ 33 عامًا ، عن طريق طلق ناري اخترق صدره وبرز من ظهره .

واتضح للمصادر ، أن القتيل كان يرافقه شاب يبلغ 20 عامًا ، قام بتركه في موقع الجريمة على الفور ، ليفر هاربًا دون نقله أو الإبلاغ غن الحادث .

وباشرت الجهات الأمنية ، الواقعة بدورها ، حيث أدخلت الجثة ثلاجة الموتى بمستشفى محايل العام ، قبل أن تتم معاينتها من قبل الطبيب الشرعي ، لاستكمال إجراءات التحقيق المتبعة .

ونوافيكم ببقية التفاصيل في وقت لاحق .