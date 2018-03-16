جريمة قتل غامضة ببحر أبو سكينة في عسير
بدأت السلطات الأمنية في بحر أبو سكينة ، غرب عسير ، التحقيق في واقعة مقتل ثلاثيني ، يوم أمس الخميس ، خلال رحلة صيد ، يشوبها الغموض .
ووفقًا لمصادر مطلعة ؛ فقد وقت الجريمة بوادي المشراق ، في حيلة آل معوض ، الواقعة غرب مركز بحر أبو سكينة ، حيث قتل الشخص البالغ 33 عامًا ، عن طريق طلق ناري اخترق صدره وبرز من ظهره .
واتضح للمصادر ، أن القتيل كان يرافقه شاب يبلغ 20 عامًا ، قام بتركه في موقع الجريمة على الفور ، ليفر هاربًا دون نقله أو الإبلاغ غن الحادث .
وباشرت الجهات الأمنية ، الواقعة بدورها ، حيث أدخلت الجثة ثلاجة الموتى بمستشفى محايل العام ، قبل أن تتم معاينتها من قبل الطبيب الشرعي ، لاستكمال إجراءات التحقيق المتبعة .
ونوافيكم ببقية التفاصيل في وقت لاحق .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27576 ] نشر منذ 2 ساعتين
تلقاهم يتمازحون
وزحلططططططن🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8812 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحـــــــول ولا قـــــــوة إلا بالله .