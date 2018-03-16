وزيرة الثقافة الإماراتية: نعتز بوجودنا ضيف شرف معرض الكتاب 2018

تركية البدر(صدى):

قالت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الإمارتية نورة الكعبي إن مشاركة الإمارات في معرض الرياض الدولي للكتاب كضيف شرف ” لفتةكريمة نعتز بها ونفخر ” ، معبرة عن سعادتها بهذه المشاركة .

وأضافت: أن ” تواجدنا اليوم مع أخوانا السعوديين هو إمتداد لجسور التواصل الثقافي بين البلدين ” .

وإعتبرت الكعبي إن مشاركة الإمارات بأكثر من 18 جهة في معرض الرياض للكتاب من ناشرين وجهات إعلامية وكتاب يثري الجوانب الثقافية للبلدين، وخصوصا أن شهر مارس في الإمارات هو شهر القراءة ونحن اليوم في معرض الرياض الدولي للكتاب نحتفي بالقراءة والكتاب،وقرائتنا لمؤلفين سعوديين يثري الثقافة لدى الإمارتيين.

وتابعت :أن الكتاب سواء كان مطبوع أو صوتي أو على هاتف محمول،يعد من أعمده تثبيت الثقافة التي تجمع وتنير وتساعد على الإرتقاء وفهم ثقافات الأخر، والتواجد في هذه المحافل يفتح أبوابا لمعرفة الكثير من الثقافات.

وقالت: إن دور الثقافة أصبح مهم في الأجندات الوطنية سواء في الإمارات أو المملكة،ووجودها هدف إستراتيجي لا يقل عن غيرها من الأهداف.

وأضافت: أن العلاقات الأخوية المتأصلة بين البلدين أرست دعائمها القيادة الرشيدة لبلدينا والتي إعتمدت نهج التفاهم والتنسيق المشترك، الأمر الذي ظهرت نتائجه الإيجابية في ما يشهده البلدان من تطور متواصل على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث إخذت العلاقة الوطيدة بين البلدين الكثير من الأبعاد المهمة وعلى رأسها البُعد الثقافي، وهو ما يتجسد في إختيار دولة الإمارات كضيف شرف للمعرض ومشاركتها مع شقيقتها المملكة العربية السعودية في مثل هذا الحدث الثقافي المهم.

وتابعت : أن معارض الكتب هي ميدان ثقافي عالمي تتسابق فيه الدول لاستعراض مكانتها الثقافية وإضافاتها المهمة في الفنون والآداب والفكر والعلوم، كما توفر منصة للحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات، حيث تتطلع الإمارات إلى تسليط الضوء على المشهد الثقافي فيها من خلال مشاركة نخبة من دور النشر والمؤسسات الثقافية.

ويشهد جناح دولة الإمارات عدد من الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والفعاليات وبرامج الأطفال، بما في ذلك الجدارية المشتركة التي ستجمع فنانين من البلدين، والحلقة الشبابية التي تنظمها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» ومركز الشباب العربي. وتسلط الندوات الثقافية الضوء على واقع النشر في الإمارات وتجارب النجاح في مجال النشر والقراءة.

يذكر أن وفد دولة الإمارات المشارك كضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحت شعار «الكتاب مستقبل التحول» في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 14 وحتى 24 مارس تترأسه وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ويضم عدداً من كبار الشخصيات يمثلون المؤسسات الثقافية في الإمارات بما في ذلك الأرشيف الوطني، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ودائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ونادي تراث الإمارات، وجمعية الناشرين الإماراتيين، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وندوة والثقافة والعلوم، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وشركة أبوظبي للإعلام، وأكاديمية الشعر، ودائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومعهد الشارقة للتراث.