العثور على مقبرة ضمت 36 جثة تعود لقادة ” داعش ” بالعراق

بغداد(صدى):

صرح مصدر أمني عراقي، بمحافظة نينوى، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على مقبرة جماعية، ضمت 36 جثة، تعود لقادة في تنظيم ” داعش ” الإرهابي، شمال غرب الموصل، 400 كيلومتر شمال بغداد.

وفي هذا السياق، أوضح النقيب أحمد العبيدي، أن القوات الأمنية عثرت على المقبرة الجماعية، غرب ناحية العياضية، التابعة لقضاء تلعفر، 70 كيلومترًا شمال غرب الموصل، موضحًا أن أغلبهم قياديين في التنظيم، ومن جنسيات مختلفة، كان التنظيم أعدمهم بتهمة التخاذل.

ويجدر الإشارة إلى أن القوات الأمنية، عثرت على ثلاث مقابر جماعية أخرى، تعود لقيادات تنظيم ” داعش ” الإرهابي، في ناحية العياضية، التي كانت آخر معقل للتنظيم خلال عمليات تحريرها.