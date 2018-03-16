” دمى الدببة ” وسيلة الأطفال للتضامن مع اللاجئين السوريين في ألمانيا

برلين(صدى):

قام تلاميذ مدارس في ألمانيا، بتكديس دمى على شكل ” دببة ” في العاصمة برلين، تعبيرًا عن تضامنهم مع عدد ضخم من الأطفال السوريين اللاجئيين هناك، والذين يكبرون دون تلقي التعليم، بسبب استمرار الحرب الأهلية في بلادهم.

حيث شارك الأطفال في تكديس 740 دمية على درج قاعة ” كونتسيرتاوس ” في برلين، ليمثل كل دب منها ألف طفل من اللاجئين السوريين الذين حرموا من التعليم، ويعيش الكثير منهم في مخيمات لاجئين قرب الحدود السورية.

في هذا السياق، قالت طفلة – في الحادية عشرة من عمرها – وهي تضيف دمى للكومة: ” تبرعت ببعض الدمى القديمة لدي لمخيم قريب للاجئين، يمكنك أن تساعدهم بأن تعاملهم بشكل طبيعي وأن تدمجهم في الحياة اليومية وأن توفر التعليم للأطفال في سن المدرسة ” .

جدير بالذكر، أن منظمة ” وورلد فيجن جيرماني ” الخيرية، كانت قد ذكرت أن هناك أكثر من 2.5 طفل سوري لاجئ من بينهم 740 ألفًا في سن المدرسة لكنهم محرومون من التعليم، مشيرة إلى أنه قد تسببت الحرب في قتل مئات الآلاف، ونزوح ولجوء 11 مليونًا من الأراضي السورية.