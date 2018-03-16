3 علامات للحمل أثناء ” الرضاعة الطبيعية “

أماني الغامدي(صدى):

تلجأ كثير من الأمهات عادةً إلى ” الرضاعة الطبيعية ” كوسيلة لمنع الحمل، وهو الأمر الذي ينجح الأمر في كثير من الأوقات، ولكن أحيانًا أخرى لا ينجح ذلك.

في هذا السياق، هناك عدة علامات يمكن من خلالها معرفة إذا كان قد حدث حمل أثناء الرضاعة الطبيعية أم لا، وذلك على النحو التالي:

1- آلام الثدي:

حيث أنه من أهم علامات الحمل في حالة الرضاعة الطبيعية، حساسية الثدي والآلام الشديدة أحياناً أثناء الرضاعة، وتتوفر علاجات طبيعية لهذه الأوجاع.

2- إدرار الحليب:

فنقص حليب الثدي من علامات الحمل أثناء الرضاعة الطبيعية، كما يحدث تغير في مظهره ومذاقه، مما ينعكس على إحساس الرضيع بالجوع بشكل متكرّر وبكاءه من أجل زيادة مرات الرضاعة، وقد يتطوّر الأمر إلى اللجوء إلى الحليب الاصطناعي لتلبية احتياجات الرضيع.

3- التعب:

فالشعور بالإعياء والإرهاق وتزايد الرغبة في النوم، يعد من علامات الحمل أثناء الرضاعة الطبيعية، ولتخفيف شدة هذه الأعراض، يمكنكِ تناول المزيد من الماء والسوائل، بالإضافة لممارسة بعض التمارين الخفيفة.