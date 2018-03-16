بعد شكوى ابنته من الجوع.. الأب يدفعهم لممارسة الرذيلة

القاهرة(صدى):

في حادث أثارت جدلًا بمصر، دعا أحد الأباء ابنتيه لممارسة الدعارة، أو تحمل الجوع؛ نظرًا لعدم قدرته على تحمل الظروف المعيشية.

وبالتطرق لتفاصيل القضية، أن الأب استغل شكوى ابنتيه من الجوع؛ ليطلب منهما أن تعملا، وتنفقا علي نفسيهما، وحينما استفسرا عن نوعية العمل، رد: ” أنتم من البنات الحلوة، شوفوا ممكن تشتغلوا أيه ” .

لم يتخيل الأبنتين، أن تكون رغبة الأب هي أن يدفعهما لمرافقة الرجال، وممارسة الأعمال المنافية للآداب، بغية توفير الأموال، وحينما رفضتا بشدة، رغم محاولاته الحثيثة للتفريط، في شرفه وبيع عرض ابنتيه، أكد لهما أنهما سيظلان، بدون طعام حتي يعدلا عن موقفيهما، أو تغادرا منزله إن أرادتا، مرددًا ” الايد البطالة النجسة ” .

لم تجد الشقيقتان، حلًا أمامهما، سوى أن تهربا من والدهما إلي خالهما، وبعدما أخبرتاه بنية والدهما، وأكدتا له أنهما سيمكثان ببيته لمدة مؤقتة، استضافهما خالهما، ووعد بتقديم المساعدة، لتتوجه الفتاتان في اليوم التالي، لمحكمة الأسرة بالجيزة، ورفعا دعوي يطالبان والدهما بدفع نفقاتهما، وذكرا في دعوتيهما كل وقائع الإذلال، التي تعرضتا لها علي يد الأب، ومحاولته الخسيسة؛ لدفعهما لممارسة الدعارة، مع راغبي المتعة من الرجال.