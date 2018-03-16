” ترامب ” يستعد لزيارة سمو ولي العهد الثلاثاء المقبل

عادل الحربي(صدى):

يزور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات المقبلة، وذلك لمتابعة جولته الخارجية التاريخية والتي بدأها بزيارة مصر ثم بريطانيا خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن العديد من الاتفاقات التجارية والعسكرية الحيوية للأطراف المختلفة.

في هذا الصدد، كشفت مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعد جيدًا للقاء سمو ولي العهد، خاصة مع وجود العديد من الملفات التي تنتظر الزعيمين خلال الاجتماع المرتقب.

حيث بينت المصادر، أن ” ترامب ” يستعد لاستضافة ولي العهد، الثلاثاء المقبل، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الأمنية بين واشنطن والرياض.

وأشارت المصادر، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها سمو ولي العهد في المملكة، سيكون لها جانب كبير من المباحثات في الزيارة، موضحة أن العلاقات مع الرياض هي المحور الأساسي في السياسات التي يقودها البيت الأبيض في منطقة الشرق الأوسط.

كما لفتت، إلى أن ” ترامب ” سيسعى لتأكيد مدى اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالعلاقات الثنائية مع المملكة وأمنها واستقرارها، وذلك في ظل الخطوط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها، خلال زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة، في مايو الماضي.