آل الشيخ ساخرا: إذا رجع الزمن بختار قطر لتنظيم مونديال 2022

ماجد محمد(صدى):

طرح رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، استطلاع حول المكان الذي كان يفضل الجماهير أن تقام فيه بطولة كأس العالم 2022، إذا عاد الزمن للخلف.

ووضع ” آل الشيخ ” الأختيارات كالتالي: قطر، الصين، أمريكا، بريطانيا، وطرح الاستطلاع للتصويت.

وسخر ” آل الشيخ ” في تغريدة أخرى من قطر، بقوله : ” أنا عن نفسي بختار قطر ” .

يجدر الإشارة إلى أن قطر حصلت على تنظيم كأس العالم 2022، وسط اتهامات بالرشاوى والفساد، حيث صرفت مبالغ طائلة للحصول على التنظيم.

وقاطعت الدول العربية المكافحة للإرهاب قطر منذ 9 أشهر؛ على خلفية دعمها للإرهاب، وإثارة الفوضى والفتن على أراضي الدول العربية الشقيقة.