آل الشيخ ساخرا: إذا رجع الزمن بختار قطر لتنظيم مونديال 2022
طرح رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، استطلاع حول المكان الذي كان يفضل الجماهير أن تقام فيه بطولة كأس العالم 2022، إذا عاد الزمن للخلف.
ووضع ” آل الشيخ ” الأختيارات كالتالي: قطر، الصين، أمريكا، بريطانيا، وطرح الاستطلاع للتصويت.
وسخر ” آل الشيخ ” في تغريدة أخرى من قطر، بقوله : ” أنا عن نفسي بختار قطر ” .
يجدر الإشارة إلى أن قطر حصلت على تنظيم كأس العالم 2022، وسط اتهامات بالرشاوى والفساد، حيث صرفت مبالغ طائلة للحصول على التنظيم.
وقاطعت الدول العربية المكافحة للإرهاب قطر منذ 9 أشهر؛ على خلفية دعمها للإرهاب، وإثارة الفوضى والفتن على أراضي الدول العربية الشقيقة.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3746 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههه الله يسعده 😂 ….. وربي انو 👍🏻