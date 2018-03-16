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النيابة العامة: تعريض الطفل للخطر يستوجب المسائلة القانونية

النيابة العامة: تعريض الطفل للخطر يستوجب المسائلة القانونية
نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة، أن تعريض الطفل لما يهدد سلامته أو صحته، أو السماح له بقيادة المركبة، دون السن النظامية، من الحالات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل.

وقالت اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يعد إيذاء أو إهمالًا للطفل، تعريضه لكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية، أو السماح له بقيادة المركبة، دون السن النظامية ” .


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