معلومات ذهبية عن تساقط الشعر وعلاجاته

نورة الشهري(صدى):

قالت أخصائية تغذية ، أن التساقط الطبيعي للشعر يعني أن الشعيرات التي تستريح من عملية النمو عادة ما تسقط، تتساقط ما بين 50-100 شعرة يوميا. أما عن تساقط الشعر غير الطبيعي فيمكن أن يحدث بعدة طرق، وقد تلاحظون حينها كتل شعر كبيرة تتساقط من رأسكم أثناء غسل أو تصفيف الشعر، أو أن شعركم قد يصبح أرق مع مرور الوقت.

ما هي أسباب تساقط الشعر عند النساء؟

تساقط الشعر عند النساء يمكن أن يحدث بسبب نحو ثلاثين حالة طبية مختلفة وبسبب عدد من العوامل المتعلقة بنمط الحياة. في بعض الأحيان لا يكون هناك سبب محدد لتساقط الشعر. وفي البداية، يوصي خبراء تساقط الشعر بفحص الغدة الدرقية وتوازن الهرمونات في الجسم. في كثير من الحالات، فإن الشعر ينمو مرة أخرى بمجرد أن يتم علاج سبب المشكلة بشكل مناسب.

قياس تساقط الشعر لدى النساء

مقياس “سابين” هي أداة قياس شائعة بدءا من كثافة الشعر الطبيعية للصلع في منطقة أعلى الرأس، وهي أمر نادر جدا لدى النساء. يساعد هذا المقياس في تحديد مدى تساقط الشعر لدى النساء. ويعتقد الخبراء أن الوراثة والشيخوخة تلعبان دورا مهما في تساقط الشعر، جنبا إلى جنب مع التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء سن اليأس. الشعر قد يصبح أرق في كل منطقة الرأس والصلع قد يحدث في مركز فروة الرأس. تراجع خط الشعر من منطقة الجبهة هو أمر نادر الحدوث لدى النساء.

مشاكل في الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة موجودة في الجزء الأمامي من الرقبة. وهي تنتج الهرمونات التي تنظم العديد من العمليات في الجسم. إذا كانت الغدة تنتج الهرمونات بشكل أكبر أو أقل، فان دورة نمو الشعر قد تتضرر جراء ذلك. تساقط الشعر هو نادرا ما يكون العرض الوحيد لمشاكل الغدة الدرقية. وتشمل الأعراض الأخرى انخفاض أو زيادة كبيرة في الوزن، الحساسية للبرد أو الحرارة والتغيرات في وتيرة ضربات القلب.