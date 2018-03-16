حساب المواطن يوجه مطالب للمتقدمين باعتراض على مبلغ الاستحقاق

علي القحطاني(صدى):

جدَّد برنامج حساب المواطن، طلبه من المستفيدين الذين سيقدموا اعتراض على مبلغ الاستحقاق للدفعة الرابعة.

وطالب البرنامج، المستفيدين بأن يتأكدوا من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في حسابك على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في حسابك البنك، والتحقق من قيمة الاستحقاق عبر استخدام الحاسبة التقديرية في البوابة، والتأكد من أهلية جميع التابعين.

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