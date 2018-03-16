تدمير 3 مركبات عسكرية للحوثيين من قبل قوات التحالف

فهمي محمد(صدى):

نجحت مقاتلات التحالف العربي، في تدمير عتاد ومركبات عسكرية خاصة بمليشيا الحوثي الإرهابية بالقرب من الحدود مع اليمن.

وكشفت طائرات بدون طيار، عن 3 مركبات عسكرية تابعة للمليشيا الإرهابية تحمل ألغاماً وذخائر حاولت العناصر نقلها باتجاه حدود المملكة، وتمكنت من تدميرها، وقتل العناصر التي كانت تستقلها.

واستهدفت مدفعيات التحالف العربي، أكثر من 12 هدفاً متنوعاً، ما بين أوكار وثكنات للحوثيين في مواقع متعددة داخل الحدود اليمنية.

وأدى هذا الاستهداف إلى مقتل 15 انقلابياً، وتدمير مواقع للذخائر والأسلحة والطاقة الشمسية، التي استخدمها الحوثيون لتوليد الطاقة الكهربائية.