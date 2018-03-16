بالصور.. مشاركو منتدى النحالين الوطني يطالبون بإنشاء لجنة استشارية

سعيد العجل(صدى):

طالب المشاركون في منتدى النحالين الوطني، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإنشاء لجنة استشارية من النحالين بمشاركة الجمعيات التعاونية والجامعات والجهات الداعمة، وبضرورة مراجعة العقوبات الواردة في نظام تربية النحل بما يلبي احتياجات خطة الوزارة لتطوير القطاع، وباهمية تنفيذ برامج للوقاية من آفات وأمراض نحل العسل.

وقال مدير ادارة المناحل وإنتاج العسل بالوزارة المهندس عبدالله بن صالح الحوتان إن المشاركين الذي شاركو في المنتدى على مدى يومين في الطائف طالبوا في ختام المنتدى بتنظيم توزيع المناحل داخل الموقع، وتنظيم دخول النحالين للمراعي النحلية والمحميات الطبيعية، ومتابعة التزامهم بالمواقع المخصصة للنحل البلدي أو للمستورد، كما أوصوا بإنشاء مركز لتطوير صناعة نحل العسل، علاوة على ذلك أوصى المشاركون بآهمية تفعيل دور البحث العلمي والاعتماد عليه في وضع الاستراتيجيات والآليات لمعالجة مشاكل النحالين وإنتاج العسل، والتوصية بربط التعاملات المالية للعاملين في القطاع بحساباتهم البنكية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، اضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراقبة ومنع بيع العسل على الطرقات وفي المناحل، وتفعيل ما يتعلق بتراخيص المناحل وتصاريح مزاولة المهنة بما في ذلك نقل المناحل من موقع إلى آخر وفق التنظيم الذي تضعه الوزارة.

ودعا المشاركون في منتدى النحالين الوطني إلى ضرورة مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعديل مهن العمالة الزراعية العاملة في المناحل إلى مهنة (عامل نحل)، وووضع تنظيم لاستيراد طرود نحل العسل داخل وخارج المملكة عبر جمعيات أو مؤسسات أو شركات تلتزم بالمواصفات القياسية للطرود المستوردة مع تنظيم فترات الاستيراد وكمياته وفق المعايير التي تضعها الوزارة، ووضع تنظيم للطرود المنتجة محلياً من السلالة المحلية عبر الجمعيات والأفراد والمؤسسات بحيث تلتزم بمواصفات السلالة وكميات الإنتاج، وتفعيل دور المحاجر لتحسين جودة الطرود المستوردة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط الطرود المصدرة من بلد المنشأء، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إقامة مهرجانات العسل والمسابقات المحلية لجودة العسل، ودراسة خفض القيمة الإيجارية للمتر المربع من أراضي الوزارة الخاصة بمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل، والتوصية بإقامة منتدى النحالين الوطني دورياً في مناطق مختلفة.

وقدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال جلسات المنتدى خطة لتطوير قطاع نحل العسل التي اشتملت على برنامج لتحسين وتطوير سلالة نحل العسل المحلية وحمايتها والمحافظة عليها، وبرنامج تطوير البنى التحتية ورفع وتنمية كفاءة المحتوى المحلي وبناء القدرات، وبرنامج تنظيم وتنمية المراعي النحلية وحمايتها، وبرنامج تطوير صناعة النحل وإنتاج العسل وتشجيع الاستثمار، وبرنامج تطوير الخدمات الإرشادية والزراعية والبحث العلمي.

