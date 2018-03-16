بالصور.. ” رينو توينجو ” تتألق بخطوط حمراء ولون أسود مثير

متابعات(صدى):

تعتبر رينو توينجو سيارة مميزة في قطاع السيارات الصغيرة للمدن، بمحركها الخلفي المبتكر وقدرتها العالية على المناورة ، وقد قامت رينو بجعل سيارتها الصغيرة أكثر اثارة باطلاق نسخة Red Night Edition منها.

وتضيف النسخة الخاصة للسيارة لمسات مميزة لإعطائها تميز اضافي سيساعدها أن تثبت نجاحا كبيرا في السوق الفرنسية. ومن ضمن التغييرات خطوط على طول الجانبين باللون الأحمر ، وعجلات خاصة قياس 16 بوصة مع مكابح حمراء. ويتم تجهيز المقصورة الداخلية بفرش مختلط بين القماش والجلود الحمراء والسوداء ، مع لمسات باللون الأسود مع الاحمر.

كما تأتي مجهزة بنظام تحكم آلي في درجة الحرارة ، أجهزة استشعار للضوء والمطر ، ومساعد خلفي للركن، ومصابيح ضباب في المنعطفات، ونظام صوت R & G – بجانب إضافات اختيارية، ولكن جميعها تأتي هنا بصورة أساسية، وبالطبع توجد شعارات خاصة في الداخل والخارج على حد سواء.

وسيتمكن المشترون من الاختيار بين ثلاثة ألوان خارجية وخيارين للمحرك ، مع ناقل حركة يدوي أو ثنائي القابض، وحتى اختيار سقف قماش كبير قابل للفتح. أما بالنسبة للأفضل أو الأسوأ ، فهذه النسخة الخاصة متاحة فقط في فرنسا، حيث يبدأ السعر من 14.900 يورو أو حوالي 18 ألف دولار أمريكي .

