بالفيديو.. محطة وقود تخالف المعايرة عند التعبئة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو، وثقه أحد المواطنين لإحدى محطات الوقود، التي تضع ” مضخة ” لتختلف المعايرة عند التعبئة.
وكشف المواطن، الذي نشر الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، أن هذه الطريقة لمخالفة المعايرة، أصبحت منتشرة بمختلف أنحاء المملكة – على حد قوله، فيما توالت التعليقات على الفيديو، من قِبل العديد من رواد الموقع.
مواطن يوثق قيام أحد "محطات الوقود" بوضع "مضخة" لتختلف المعايرة عند التعبئة ، وأوضح انها منتشرة في انحاء المملكة! pic.twitter.com/EdzJVkvDDS
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) March 16, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27576 ] نشر منذ 3 ساعات
الدعوى كلها ضرب رؤسنا
وتصفية مافي جيوبنا
من جميع الأتًجاهات🤔