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بالفيديو.. محطة وقود تخالف المعايرة عند التعبئة

بالفيديو.. محطة وقود تخالف المعايرة عند التعبئة
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو، وثقه أحد المواطنين لإحدى محطات الوقود، التي تضع ” مضخة ” لتختلف المعايرة عند التعبئة.

وكشف المواطن، الذي نشر الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، أن هذه الطريقة لمخالفة المعايرة، أصبحت منتشرة بمختلف أنحاء المملكة – على حد قوله، فيما توالت التعليقات على الفيديو، من قِبل العديد من رواد الموقع.


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