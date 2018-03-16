بالفيديو.. محطة وقود تخالف المعايرة عند التعبئة

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو، وثقه أحد المواطنين لإحدى محطات الوقود، التي تضع ” مضخة ” لتختلف المعايرة عند التعبئة.

وكشف المواطن، الذي نشر الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، أن هذه الطريقة لمخالفة المعايرة، أصبحت منتشرة بمختلف أنحاء المملكة – على حد قوله، فيما توالت التعليقات على الفيديو، من قِبل العديد من رواد الموقع.