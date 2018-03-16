وزير ألماني: ألمانيا طابعها مسيحي والإسلام لا ينتمي لها

برلين(صدى):

أكد وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، أن الدين الإسلامي لا ينتمي إلى المجتمع الألماني، قائلاً : ” ألمانيا طابعها مسيحي. يوم الأحد عطلة، أيام العطل مسيحية وأعياد الفصح وعيد الميلاد جزء منها ” .

وأشار في تصريحات صحيفة ” بيلد ” الألمانية، إلى أن المسلمين الذي يعيشون في ألمانيا ينتمون بالتأكيد إليها، مؤكداً أن هذا لا يعني التخلي عن التقاليد والأعراف الألمانية لاعتبارات خاطئة ” .

وتطلق هذه التصريحات مجدداً، الجدل بشأن مكانة الإسلام في المجتمع الألماني، حيث يعيش أكثر من 4 ملايين مسلم.