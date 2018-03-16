توتي: البرسا قلق من مواجهة روما في دوري الأبطال

طلال الغامدي(صدى):

قال فرانشيسكو توتي نجم فريق روما الإيطالي، إنه كان يرغب في أن تبتعد فرقته عن مواجهة برشلونة في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ” توتي” : ” نواجه أحد أفضل الفرق في اوروبا ، فريق برشلونة ايضاً قلق من مواجهتنا ، روما سيكون على مستوى المهمة القادمة “.

وتابع:” كافة فرق ربع النهائي هذا الموسم صعبة للغاية، فأي مباراة ستحتاج الكثير من المجهود من اللاعبين لمحاولة خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة “.

وعن نجم البرسا ليونيل ميسي، قال: ” ميسي في الاولمبيكو ؟ اين ما حضر ميسي سيكون هناك احتفال ، وسيكون احتفال كبير لجماهيرنا “، مضيفًا : ” أخر مرة طلبت قميص ليو ؟ نعم لان ابني يُحبه وطلب مني قميص ليو ، عندما التقيت به على الفور قلت له اعطيني قميص الان من يدك “.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري الأبطال روما في مواجهة البرسا، والريال في مواجهة يوفينتوس، بينما يواجه ليفربول مانشستر سيتي، وإشبلية تلتقي البايرن.