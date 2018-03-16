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بالفيديو.. رجل يسرق محل بطريقة ماكرة بمساعدة زوجته

بالفيديو.. رجل يسرق محل بطريقة ماكرة بمساعدة زوجته
نيودلهي(صدى):

تمكن لص هندي من مغافلة بائعا داخل محل هواتف وسرقته بطريقة ماكرة بمساعدة زوجته.

أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة في المحل ، لحظة نزول اللص من سيارته أمام المحل وبعد شرائه شيئا قام بدفع النقود، وعندما طلب الباقي دخلت زوجته وقامت بالتحدث مع البائع حتى تمكنت من مغافلته ليسرق الزوج النقود ويضعها في ملابسه، وفرا هاربين من المكان حيث ركض خلفهما البائع لكنه لم يتمكن من الإمساك بهما.

Hipnotizame or magic trick.?

Hipnotizame or magic trick.?

Posted by Play Day on Tuesday, March 13, 2018


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