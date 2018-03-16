بالفيديو.. رجل يسرق محل بطريقة ماكرة بمساعدة زوجته
تمكن لص هندي من مغافلة بائعا داخل محل هواتف وسرقته بطريقة ماكرة بمساعدة زوجته.
أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة في المحل ، لحظة نزول اللص من سيارته أمام المحل وبعد شرائه شيئا قام بدفع النقود، وعندما طلب الباقي دخلت زوجته وقامت بالتحدث مع البائع حتى تمكنت من مغافلته ليسرق الزوج النقود ويضعها في ملابسه، وفرا هاربين من المكان حيث ركض خلفهما البائع لكنه لم يتمكن من الإمساك بهما.
Hipnotizame or magic trick.?
Posted by Play Day on Tuesday, March 13, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27576 ] نشر منذ 1 ساعة
عائلة منتهيه🤔