إصابة 13 شخصا في حادث تصادم بطريق الهجرة

نايف السالم(صدى):

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم في طريق الهجرة جنوب كبري عسفان باتجاه مكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي، تلقت صباح اليوم، الجمعة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم طريق الهجرة ونتج عنه 13 إصابة.

وأضاف أنه فور تلقّي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997، هرعت (5) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدّمة، بإشراف القائد الميداني محمد الشريف، إلى موقع الحادث، حيث تبيَّن وجود (13) اصابة متفاوتت الخطورة.

وقال أبو زيد: ” قُدِّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة إلى مستشفى خليص العام ” .