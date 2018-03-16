إنقاذ 4 مواطنين محتجزين في سيول أودية خرجا والعرج بالمهد

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة المهد، من إنقاذ 4 مواطنين محتجزين في سيول أودية خرجا والعرج، مؤكدة أن جميعهم بصحة جيدة.

وأوضحت المديرية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” عدة تعليمات للحد من خطورة الرياح والأتربة، كان أبرزها البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف ألإضل إلا عند الضرورة حفاظاً على سلامة الجميع.

وتضمنت التعليمات: الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخاصة خطوط الضغط العالي، والابتعاد عن الأماكن المسقوطة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات وسقوطه على المارة.

