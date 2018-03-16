بالفيديو.. رد فعل صادم لرجلين لحظة تحول فأر لكرة نارية
أثار رجلان صينيان غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو مروع ، لهما وهما ينفجران من الضحك بعدما أشعلا النيران في فأر داخل مصيدة وتحوله إلى كرة نارية أثناء الهرب.
حيث قام الرجلان بوضع الفأر في مصيدة ويشعلان النار قبل أن يقوم أحدهما بفتح باب المصيدة بقدمه، ويسرع الفأر هاربا عبارة عن كرة من اللهب ، بمنطقة قوانجدونج في جنوب الصين.
وينتهي الفيديو المرعب بالحيوان يفر من الرجلين مشتعلا بالنار، ويمكن سماع ضحكاتهما في الخلفية.
فيصل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 4 ساعات
لا يحرق بالنار إلا رب النار.. أناس ما عندهم رحمه.. طيب اقتله بدون ما تحرقه.
خلف[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 ساعات
أوضح شغب الصين
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبي الله ونعم الوكيل.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8812 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . حســــبي الله عــــــــــلاهـــم .
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 8 دقائق
بإذن الله الذي خلقه سيلقون نفس المصير