بالفيديو.. رد فعل صادم لرجلين لحظة تحول فأر لكرة نارية

بكين(صدى):

أثار رجلان صينيان غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو مروع ، لهما وهما ينفجران من الضحك بعدما أشعلا النيران في فأر داخل مصيدة وتحوله إلى كرة نارية أثناء الهرب.

حيث قام الرجلان بوضع الفأر في مصيدة ويشعلان النار قبل أن يقوم أحدهما بفتح باب المصيدة بقدمه، ويسرع الفأر هاربا عبارة عن كرة من اللهب ، بمنطقة قوانجدونج في جنوب الصين.

وينتهي الفيديو المرعب بالحيوان يفر من الرجلين مشتعلا بالنار، ويمكن سماع ضحكاتهما في الخلفية.