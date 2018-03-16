” الشورى ” يصوت على فرض ” مقابل تنفيذ ” على المدين المماطل.. الاثنين

علي القحطاني(صدى):

ينتظر أن يصوت أعضاء مجلس الشورى على توصية بشأن تعديل نظام التنفيذ، حيث سيتم إضافة نص يفرض ” مقابل تنفيذ ” على المدين المماطل بالطرق التي يجرى بها تحصيل مصروفات التنفيذ، وذلك يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يتم التصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، على التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1437/1438 هـ، وعلى رأسها مطالبة الوزارة بتطوير رقابتها على المساجد والجوامع، والتأكد من تأدية أعمالها على الوجه المطلوب.

كما يناقش المجلس في جلسته، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، الخاص بإعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة ” لغير السعوديين ” الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.