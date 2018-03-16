حليب العصفور يساهم في معالجة الجراثيم ومقاومة الأمراض
كشفت أحد الدراسات الحديثة، أن حليب طير خلد الماء، يمكن أن يساهم في حل أزمة مقاومة الجراثيم والأمراض، للمضادات الحيوية، حيث أكتشف باحثون من منظمة ” كومنويلث ” ، للدراسات الصناعية والعلمية وجامعة دايكين، أن طير خلد المعروف بـ ” لاتيبوس ” ، وجدوا بروتينًا فريدًا في حليب الطير.
ويجدر الإشارة إلى أن الدراسة أوردت، أن خلد الماء حيوان غريب في الأصل، ولذلك يبدو طبيعيًا أن تكون للطير كيمياء غريبة أيضًا، حيث أكتشف الباحثون وجود مكونات فريدة؛ لمقاومة البكتيريا، وهو ما يعني أنه قادر على حماية أرواح الناس، وتخفيف آلامهم مستقبلا.
يُذكر أن خلد الماء ينتمي لفئة الثدييات، كما تكمن غرابته في كونه يضع بيضًا؛ لكنه ينتج الحليب، في الوقت نفسه حتى يطعم صغاره.
فيصل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 5 ساعات
أول مرة أعرف.. بعض الطيور تنتج حليب😂.. بعدين كم نسبة الحليب بالملي😂😂
فيصل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب انا بروح استورد.. مين يشتري مني 😂 بس بشرط يدفع عربون مقدما 😜😂😂شجعوني يا قوم..
سـارونھَہّ[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 4 ساعات
حليب وعصفور شو هاي الصوريخ الي تتحذف اليوم غمزه كلب وحليب عصفور ارحمو عقولنا شوي الله يخليكم متخيله العصفور وهو بوضع اطعام الصغار الحليب
😂 ياربي هم مجنن ولا احنا مجنن لان عقولنا ماعاد تستوعب الي بيقولوه عصفور وحليب وربي قويه حيل هه 😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8812 ] نشر منذ 4 ساعات
طـــيب لــيه مَحَطيـــــتوا صـــورته .؟. 🙄🙄.
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إللــــي بالصـــوره مَهـــــــو طير خلد الماء .🤔🤔.
فيصل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 ساعات
سارونه.. شو رايك.. اروح استورد من هالنوعيه من الطيور.. وتكوني شريكه لي في الربح والخسارة.. كم تدفعي مقدما لأجل اطمن واصمم على المشروع.. اتوقع بيكون ناجح.. خاصه الطير من النوعية النادره.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 3 ساعات
اذا كان حليبها كامل الدسم مايصلحلي ,,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2024 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه الحين حليب العصفور طلع حكي صدق وكان زمان يضرب به المثل عشان يطلب رضاه حبيبته وكان يبي يحقق المستحيل عشانها يوم يقول لو تبي لبن العصفور اجيبه لك دامه صدق الحين لزووم يتحقق 😉😅
سـارونھَہّ[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيصل [ عدد التعليقات: 9 ]
16/03/2018 في 4:35 م
سارونه.. شو رايك.. اروح استورد من هالنوعيه من الطيور.. وتكوني شريكه لي في الربح والخسارة.. كم تدفعي مقدما لأجل //اخي فيصل ع بركه الله هه جيب الدفعه الاولى واذا انباعت انطيني الارباح واني اجيب الدفعه التانيه وانت الله يعوضك خير 😂👊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5763 ] نشر منذ 2 ساعتين
من وين يحلب هالعصفووووووووووووور
فيصل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
سـارونھَہّ [ عدد التعليقات: 14 ]
فيصل ع بركه الله هه جيب الدفعه الاولى واذا انباعت انطيني الارباح واني اجيب الدفعه التانيه وانت الله يعوضك خير 😂// طيب وش فائدتي.. فوق التعب كلو وخسارة المال انطيك الأرباح 😁.. تبيني ضحية تجارب😂.. انا قلت بنصب عليك طلعتي داهيه.. ما يقدر فيكن الا اللي خلقكن 😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27576 ] نشر منذ 2 ساعتين
محد شاف لي صقر
أبحلبه اليوم🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3746 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى العصفور ماخليتو في حالو 💔😰
اي شي تاكلوه وتحلبووووه … ارحمو الحيوانات يامفترسين😤
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7854 ] نشر منذ 1 ساعة
وعو😷من قله الحليب احب العصفور❤😂لكن حليبه امعصي☺😁
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26299 ] نشر منذ 40 دقيقة
طيب. فيه زبده والى مارعه. لاجخ ولامخ
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5763 ] نشر منذ 30 دقيقة
لامارعه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
علمي علمك
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5763 ] نشر منذ 30 دقيقة
لامارعه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
علمي علمك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26299 ] نشر منذ 27 دقيقة
اخي راعي الموتر اعتذر ما بدر مني الظهر