حليب العصفور يساهم في معالجة الجراثيم ومقاومة الأمراض

لندن(صدى):

كشفت أحد الدراسات الحديثة، أن حليب طير خلد الماء، يمكن أن يساهم في حل أزمة مقاومة الجراثيم والأمراض، للمضادات الحيوية، حيث أكتشف باحثون من منظمة ” كومنويلث ” ، للدراسات الصناعية والعلمية وجامعة دايكين، أن طير خلد المعروف بـ ” لاتيبوس ” ، وجدوا بروتينًا فريدًا في حليب الطير.

ويجدر الإشارة إلى أن الدراسة أوردت، أن خلد الماء حيوان غريب في الأصل، ولذلك يبدو طبيعيًا أن تكون للطير كيمياء غريبة أيضًا، حيث أكتشف الباحثون وجود مكونات فريدة؛ لمقاومة البكتيريا، وهو ما يعني أنه قادر على حماية أرواح الناس، وتخفيف آلامهم مستقبلا.

يُذكر أن خلد الماء ينتمي لفئة الثدييات، كما تكمن غرابته في كونه يضع بيضًا؛ لكنه ينتج الحليب، في الوقت نفسه حتى يطعم صغاره.