فينغر يخشى مواجهة أتلتيكو في الدوري الأوروبي

نواف السالم(صدى):

كشف أرسين فينغر مدرب الأرسنال، أنه لا يرغب في مواجهة أتلتيكو مدريد، عقب تأهلهما لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقال ” فينغر ” : ” لا أفضل مواجهة خصماً بعينه في القرعة.. أتلتيكو هو المرشح الأبرز.. وإذا أوقعتنا القرعة مع أتلتيكو فعلينا مواجهته.. ولكن علينا الانتظار أولاً لما ستسفر عنه القرعة ” .

وتابع: ” بطولة الدوري الأوروبي صعبة للغاية.. هناك دراسات تؤكد أن أندية الدوريات الخمس الكبرى التي تلعب في هذه البطولة تعاني في البطولة المحلية ” .

وتأهل الأرسنال على حساب ميلان الإيطالي، عقب فوزه بثلاثية، مقابل هدف نظيف، بينما تأهل أتلتيكو على حساب لوكوموتيف موسكو الروسي بخماسية.