لاعب أوروجواي: سعداء بوقوعنا في مجموعة روسيا بالمونديال

نواف السالم(صدى):

قال لاعب وسط منتخب الأوروجواي نايتان نانديز، إنه يثق ثقة كاملة في منتخب بلاده.

وأشار إلى أنهم قادرين على التأهل من المجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018؛ والتي تضم الأخضر ومصر وروسيا.

وأضاف نانديز: ” تابعنا جميعا القرعة والكل تحدث عن وجهة نظره بشأنها واتفقنا على أنها مجموعة صعبة التحليل، لكننا واثقون ” .

وتابع: ” اللعب مع منظم البطولة؟ نحن الأوروجوائيون سعداء بوجودنا مع روسيا.. هي فرصة جيدة للاستمتاع ” .

واستكمل: ” نحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لكي نظهر بصورة جيدة، لا يمكننا وضع هدف معين لأن مباريات كرة القدم تتوقف على العديد من العوامل ” .