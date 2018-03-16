صافرة ويلزية لمواجهة الهلال والقادسية.. وبولندية للأهلي والرائد

ماجد محمد(صدى):

كشف اتحاد كرة القدم، اليوم الجمعة، عن الحكام، المقرر إدارتهم لمباراتي اليوم، في إطار الجولة الـ 18 المؤجلة من دوري المحترفين.

ويدير مواجهة الأهلي والرائد، الحكم البولندي باول رازكوسكي، بمساعدة كلا من رادوسلاف سيجكا، وميشال أوبوكويتش، ورائد الزهراني.

وعن مواجهة الهلال والقادسية يديرها الويلزي سيموت لي إيفانس بمساعدة كلا من دانيال بيكيت، وليويس إدواردوز، وعبد الرحمن السلطان.