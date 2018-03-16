أم ترثي ابنها بفيديو يتضمن تلاوة قرآنية بصوته يشعل ” تويتر “

سالم المطيري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعًا فيديو، نشرته إحدى الأمهات التي فقدت ابنها الشاب، رثاء له، حيث تضمن الفيديو تلاوة قرآنية بصوته الجميل، والتي اعتبرته صدقة جارية على روحه.

حيث غردت والدة الشاب ” راكان بن خالد العريني ” الطالب في جامعة القصيم، عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” رحل ابني راكان العريني رحمه الله، وهذا المقطع قراءة قرآنية عطره بصوته، أتمنى منكم نشرها لتكون صدقة جارية له بإذن الله ” .

وشهد ” تويتر ” تفاعل المغردون مع مقطع الفيديو، حيث حاز على إعجاب العديد منهم، الذين أشادوا بصوته في قراءة القرآن، داعين له بالرحمة والمغفرة، حيث غرد أحدهم: ” أحسن الله لكم العزاء، وغفر الله له، ورفع منزلته من الجنة ووالدينا أجمعين، وجبر الله لكم المصاب ” .

وعلقت أخرى على الفيديو، قائلة: ” الله يرحمه ويرفع درجاته ويخلف عليه شبابه بالفردوس الأعلى من الجنة، ووالدي والمسلمين، الله يربط على قلبك كما ربط على قلب أم موسى ” .