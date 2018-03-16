بالصور.. قطر تتعمد عرقلة تصويت المصريين في الانتخابات.. والحجة ” إجازة “

طلال الضوي(صدى):

تعمَّدت السلطات القطرية، عرقلة مشاركة المصريين المقيمين بالدوحة في الانتخابات المصرية، والتي بدأت اليوم الجمعة.

وصرَّح المستشار العمالي بالدوحة، هشام كامل، بأن الجهات القطرية لم تكلف بتشغيل الأتوبيسات لنقل الناخبين لقسم رعاية مصالح مصر داخل المجمع السفارات حسب المتبع، مبررة ذلك بأن اليوم أجازة رسمية.

وبالرغم من ذلك إلا أن المستشار أحمد عزت، كلَّف الموظفين بالقسم بالمساعدة في توصيل كثير من الحالات للقيام بواجباتهم الانتخابية، وحاول المصريون التغلب على هذه العراقيل والصعوبات والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

من جانبها، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وشئون العاملين في الخارج بمصر، عبر موقع ” فيس بوك ” ، صوراً تظهر التوافد الضعيف للناخبين في قطر، بسبب عرقلة السلطات القطرية للأمر.

