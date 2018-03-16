انتخابات مصر.. جدة ودبي الأكثر تصويتا في لجان الخارج

سلسبيل سعيد(صدى):

تشهد جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، مرحلة جديدة وفارقة في حياة الشعب المصري، الذي من المقرر أن يختار رئيس الجمهورية المقبل، حيث انطلقت اليوم عملية التصويت للمقيمين بالخارج.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الكويت ودبى وجدة أكثر لجان الانتخابات، من حيث الإقبال فى انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج.

وقال ” لاشين ” إن العملية الانتخابية منتظمة، فى جميع السفارات والقنصليات التى فتحت أبوابها، حيث بدأ التصويت فى التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة.