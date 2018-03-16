مصري يعبر عن حبه للوطن أمام ” السيسي ” ويتقدم بطلب فاجأ الجميع

القاهرة(صدى):

فاجأ مواطن مصري يدعى سمير حجازي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتقدمه بطلب غريب إلا أنه يعبر عن مدى حبه لوطنه ورغبته في التضحية في سبيله.

جاء ذلك خلال حضورالرئيس المصري، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أمس الخميس، لتكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين، حيث قدَّم الرجل نفسه قائلاً : ” أنا والد الشهيد أحمد سمير رمضان حجازي أول شهداء للجيش المصري في 25 يناير ” .

وأضاف : ” ابني قتل خلال مطاردته للبلطجية وتجار المخدرات في مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، ونجح في ضبط نصف طن من السموم المخدرة، و أتقدم إليكم يا سيدي الرئيس بطلب وألتمس أن تقبلوه الآن ” .

وتابع : ” أنا أعمل مديرًا عامًا في مديرة التعليم بمحافظة القليوبية وأتقدم باستقالتي الآن على الهواء وأريد أن تقبلني جنديًا في القوات المسلحة المصرية ” .